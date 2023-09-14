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Adalet Bakanı Tunç: CHP'li Tanrıkulu hakkındaki soruşturma talebine izin verildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkındaki soruşturma talebine izin verildiğini bildirdi.

Mehmet Akif Parlak, Adsız Günebakan  | 14.09.2023 - Güncelleme : 14.09.2023
Adalet Bakanı Tunç: CHP'li Tanrıkulu hakkındaki soruşturma talebine izin verildi Fotoğraf: Adsız Günebakan / AA

Gaziantep

Tunç, Gaziantep Valiliği ziyareti sonrasında, Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik iddiaları nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında Adalet Bakanlığından soruşturma izni istemesiyle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Konunun Türkiye gündemini işgal ettiğini belirten Tunç, şöyle konuştu:

"Burada bahsettiğimiz milletvekilinin ordumuza yönelik ifadelerini kabul etmek, hoş karşılamak mümkün değildir. Ordumuzu karalayıcı, milletimizi rahatsız eden, Mehmetçiğimizi rahatsız eden, canı pahasına bu ülkenin bütünlüğü, birliği ve beraberliği için, ülke sınırlarımızı koruyan, güvenliğimizi sağlayan Mehmetçiklerimize bu cümlelerle hakaret etmek elbette ki tepkiyle karşılanır. Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturma başlattı. Soruşturma tabi ki 301. maddenin 4. fıkrası gereği Türk Ceza Kanunu'nda Adalet Bakanlığının iznine tabi. İzin konusuyla ilgili dosya geldi ve izin verildi."

Bakan Tunç, fezlekenin tamamlandıktan sonra TBMM'ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderileceğini, fezlekenin Meclise ulaşmasının ardından da takdirin TBMM Genel Kurulunda olduğunu kaydetti.

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