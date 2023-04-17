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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa’da AK Parti Halfeti seçim irtibat bürosu açılışında konuşuyor.
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Adalet Bakanı Bozdağ: Çocuklarının zorla dağa götürüldüğü Türkiye'den, bugünkü huzur ortamı olan bir Türkiye'ye geldik

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yıllar boyunca ailelerin, çocuklarının zorla dağa götürüldüğü, kandırıldığı endişesi taşıdığı Türkiye'den, huzur ortamının yaşandığı Türkiye'ye gelindiğini söyledi.

Kemal Karadağ  | 17.04.2023 - Güncelleme : 17.04.2023
Adalet Bakanı Bozdağ: Çocuklarının zorla dağa götürüldüğü Türkiye'den, bugünkü huzur ortamı olan bir Türkiye'ye geldik

Ankara

Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Birecik Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışını yaptı.

Bozdağ, 14 Mayıs'taki seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçileceğini belirtti.

Şanlıurfa'nın medeniyetlerin ve hazinelerin buluştuğu yer olduğunu ifade eden Bozdağ, kente hizmet için çalışacağını ve koşturacağını söyledi.

Hak ve adalet üzerine yollarına devam edeceklerini vurgulayan Bozdağ, Türkiye'nin istikrarını, istikametini, huzurunu milletin sağladığını dile getirdi.

Son 20 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı herkese ve her şeye rağmen iktidara getirenin, iktidarda tutanın millet olduğunu kaydeden Bozdağ, Türkiye'nin istikametini de milletin çizdiğine işaret etti.

Bozdağ, gücü milletten aldıklarını, sırtlarını terör örgütlerine değil millete dayadıklarını, Gezi olaylarında, 17-25 Aralık sürecinde, darbe girişimine karşı milletle yürüdüklerini ve ihanet şebekelerine karşı mücadele ettiklerini belirtti.

"İstikrar ve huzur Türkiye'nin gücüdür"

Her seçimde yedi düvele karşı milletle mücadele edip muvaffak olduklarını kaydeden Bozdağ, "Terör örgütlerinin elebaşıları teker teker açıklama yapıyorlar, 'Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz' diye. Bir yandan terör örgütlerinin desteklediği Kılıçdaroğlu var, diğer yanda Türkiye'yi de dünyayı da terör örgütlerine dar eden Erdoğan var. Kimi seçeceğiz? Karar sizin." dedi.

Seçimlerde Türkiye'nin istikametini yine milletin belirleyeceğinin altını çizen Bozdağ, şöyle devam etti:

"Analar yıllar yılı okula giden oğlunun, kızının akşam eve gelip gelmeyeceği endişesini taşıdı. 'Kızım, oğlum, dağa zorla götürüldü mü, yoksa kanına girip kandırıldı mı?' diye anaların, babaların, dedelerin, ninelerin endişelendiği bir Türkiye'den bugünkü huzur ortamı olan bir Türkiye'ye geldik. Türkiye'nin dört bir yanında her gün kepenk kapattırılan, esnafımıza, insanımıza maddi ve manevi zarar verilen dönemlerin hepsi tarih oldu. Huzur, barış, güvenlik her yerde, dağda da ovada da merada da. Hayvanların dahi dağlarda gezemediği yerlerde şimdi halaylar çekiliyor, düğünler yapılıyor. Bu istikrar ve huzur Türkiye'nin gücüdür."

Yeni dönemde Türkiye'yi daha ileri taşıyacaklarını dile getiren Bozdağ, milletten istikamet aldıklarını, bu istikamet üzerine yollarına devam edeceklerini aktardı.

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