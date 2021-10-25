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ABD'nin Ankara Büyükelçiliği geri adım atarak Viyana Sözleşmesi'ne riayet edeceğini duyurdu

Ogün Duru   | 25.10.2021
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği geri adım atarak Viyana Sözleşmesi'ne riayet edeceğini duyurdu

Ankara
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği geri adım atarak Viyana Sözleşmesi'nin 41’inci maddesine riayet edeceğini duyurdu.

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