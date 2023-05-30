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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, mevkidaşı Çavuşoğlu’na, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başarısı dolayısıyla tebriklerini iletti

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, mevkidaşı Çavuşoğlu’na, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden seçilmesi ve parlamento seçimlerindeki başarı dolayısıyla tebriklerini iletti.

Mustafa Deveci  | 30.05.2023 - Güncelleme : 30.05.2023
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, mevkidaşı Çavuşoğlu’na, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başarısı dolayısıyla tebriklerini iletti

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, ABD Dışişleri Bakanı Blinken, mevkidaşı Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi ve parlamento seçimlerindeki başarısı nedeniyle tebriklerini iletti.

Çavuşoğlu-Blinken görüşmesinde, gelecek dönemde yapılması öngörülen Stratejik Mekanizma toplantısının hazırlıkları, savunma sanayii alanındaki işbirliği, New York'taki Türkevi'ne yapılan saldırı, İsveç'in NATO üyelik süreci ve İstanbul Tahıl Anlaşması konuları ele alındı.


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