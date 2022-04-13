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57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu güzergahındaki bazı yollar trafiğe kapatılacak

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 5. ve 6. etapları güzergahındaki bazı yolların etap süresince trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Cüneyt Kemal Özkök   | 13.04.2022
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu güzergahındaki bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara

Karayolları Genel Müdürlüğünün açıklamasında, 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu güzergahındaki yollarda düzenleme yapılacağı kaydedildi.

Bisiklet turunun yarın yapılacak 5. etabı kapsamında İstanbul-İzmir Otoyolu’nun Saruhanlı Kavşağı-Kırkağaç Kavşağı arasında İstanbul yönünün, etap süresince trafiğe kapatılacağı belirtilen açıklamada, "15 Nisan'da gerçekleşecek 6. etap kapsamında ise Malkara-Çanakkale Otoyolu’nun Çanakkale Kavşağı-Gelibolu Güney Kavşağı (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) arasında İstanbul yönü etap süresince trafiğe kapatılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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