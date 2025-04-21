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41 ülkeden gelen 200 sendikacı lider, BM Türkiye Temsilciliği önünde Filistin için buluştu

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Birleşmiş Milletler'e sesleniyoruz, İsrail'in katliamları derhal durdurulmalıdır. Kınama mesajları değil, artık somut adımlar istiyoruz." dedi.

Fatma Nur Candan  | 21.04.2025 - Güncelleme : 21.04.2025
41 ülkeden gelen 200 sendikacı lider, BM Türkiye Temsilciliği önünde Filistin için buluştu

Ankara

"Emek, Dijitalleşme ve Sosyal Adalet Uluslararası Kongresi" için Ankara'da bulunan 41 ülkeden 200 sendika lideri, Gazze'de yaşananlara karşı Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Temsilciliği önünde bir araya geldi.

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Katılımcılar, "Savaşa hayır", "Özgür Filistin" ve "17 bin 954 çocuk, 12 bin 365 kadın katledildi" yazılı pankartlar taşıyarak Gazze'ye yönelik saldırılara tepki gösterdi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, burada yaptığı basın açıklamasında, Gazze'de 18 aydır süren saldırıların soykırım niteliğinde olduğuna dikkati çekerek, "İsrail, uluslararası hukuku, savaş hukukunu ve en temel insan haklarını pervasızca çiğniyor. Binlerce çocuk, kadın ve sivil, hastanelerde, okullarda, mülteci kamplarında, çadırlarda acımasızca katlediliyor. Bu yaşananlar bir çatışma değil, planlı, sistematik bir yok etme girişimidir." dedi.

7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarda 51 binden fazla Filistinlinin yaşamını yitirdiği, yaralı sayısının 116 bini aştığı bilgisini veren Yalçın, "Ölenlerin yaklaşık yüzde 70'ini kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. Yıkılan binaların enkazlarında hala binlerce cansız beden çıkarılmayı bekliyor. Soykırımda hastaneler yok ediliyor, sağlık çalışanları topluca infaz ediliyor, BM, Kızılhaç, Kızılay ve insani yardım gönüllüleri ve gazeteciler de planlı şekilde hedef alınıp acımasızca katlediliyor." ifadelerini kullandı.

Yalçın, Gazze'de yalnızca bombalarla değil, gıda ve ilaç ambargosuyla da bir yok etme politikası uygulandığını söyledi.

Uluslararası toplumun çifte standardının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Yalçın, "Birleşmiş Milletler'e sesleniyoruz, İsrail'in katliamları derhal durdurulmalıdır. Kınama mesajları değil, artık somut adımlar istiyoruz. Gazze'de işlenen savaş suçlarının bütün sorumluları yargılanmalı ve cezalandırılmalıdır." diye konuştu.

Litvanya İşçi Federasyonu Başkanı Jelena Soms ve Filistin İşçi Sendikası Genel Sekreteri Ghanfi Zidan Nima da Gazze'de yaşananların insanlık suçu olduğunu belirterek, uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

Açıklamanın ardından, Gazze'de yaşamını yitirenler anısına BM Türkiye Temsilciliği önüne siyah çelenk bırakıldı.

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