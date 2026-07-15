3 ilde çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor

Manisa'nın Akhisar, İzmir'in Buca ve Çorum'un Laçin ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Cengiz Kılınçaslan, Metin Aydemir, Fırat Özdemir
15 Temmuz 2026•Güncelleme: 15 Temmuz 2026
MANİSA/İZMİR
Evkaftepe Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 uçak, 12 helikopter, 50 arazöz, 5 iş makinesi ve 335 personel ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Akhisar'da devam eden orman yangınının enerjisini düşürdük. Yangını tamamen kontrol altına almak için mücadelemiz aralıksız devam ediyor." ifadelerine yer verildi.
İzmir
Gökdere mevkisinde, İzmir Çevre Yolu kenarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın bir süre sonra bölgedeki ormana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangın söndürme uçak ve helikopterleri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevlerin bölgedeki bir fabrikaya sıçradığı, fabrikadaki yangının ekiplerin çalışmalarıyla kontrol altına alındığı öğrenildi.
Çevre yolunda araç trafiği kontrollü olarak sağlanıyor.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Çorum
Çorum'un Laçin ilçesinde sebze bahçelerinin bulunduğu alanda çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.
Dutludere mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede çevredeki meyve bahçelerine ve anız halindeki tarlalara yayılan yangın, ardından bölgedeki ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Laçin'in yanı sıra Dodurga ve Hamamözü belediyelerinin itfaiye ekipleri ile Osmancık Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Çevredeki vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına çeşitli tarım aletleriyle destek veriyor.