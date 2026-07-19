Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Antalya'nın Akseki ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Sinan Özmüş, Vahit Hamdi Öz, Ferhat Yasak, Yasin Cingöz
19 Temmuz 2026•Güncelleme: 20 Temmuz 2026
Fotoğraf: Süleyman Elcin / AA
ANTALYA
Menteşbey ve Sarıhaliller mahalleleri arasındaki ormanlık sahada dün öğlen saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını söndürme çalışmaları sabaha kadar devam etti.
Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 45 arazöz, 21 su ikmal aracı, 12 ilk müdahale aracı, 4 iş makinesi ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale edildi. Sabah saatlerinden itibaren 9 helikopter ve 3 yangın söndürme uçağı da tekrar söndürme çalışmalarına destek vermeye başladı.
Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Çatalca'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Çatalca'da, otluk alanda çıkıp ağaçlık bölgeye sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.
İzzettin Mahallesi İzzetbaba Caddesi'ndeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler ormanlık alana sirayet etti.
İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından yangını söndürdü.