Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bundan bir asır önce işgalcilere direnen ve mağlup eden Gazi Meclis, 15 Temmuz ihanetinde bu defa emperyalizmin maşalarına geçit vermemiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazi Meclis, 15 Temmuz ihanetinde emperyalizmin maşalarına geçit vermemiştir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bundan bir asır önce işgalcilere direnen ve mağlup eden Gazi Meclis, 15 Temmuz ihanetinde bu defa emperyalizmin maşalarına geçit vermemiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de 15 Temmuz Anma Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, “Bundan bir asır önce işgalcilere direnen ve mağlup eden Gazi Meclis, 15 Temmuz ihanetinde bu defa emperyalizmin maşalarına geçit vermemiştir. Aziz milletimizin göğsünü siper etmesi neticesinde bu kirli plan bozulmuş, emperyalist proje buruşturulup çöpe atılmıştır. Üzerinden 10 sene geçse de 15 Temmuz gecesi hevesleri kursaklarında kalanlar görüyoruz ki sinsi emellerine ulaşmak için halen fırsat kolluyor.” dedi.

Erdoğan, “Ruhlarıyla birlikte şahsiyetlerini de 1 dolara satan FETÖ'cü teröristler, yeminli Türkiye düşmanlarına hizmetkar olmayı sürdürüyorlar.” diye konuştu.

Erdoğan, "Türkiye'nin son 10 yılda savunma sanayisinden ekonomiye, güvenlikten dış politikaya elde ettiği tüm başarıların arkasında FETÖ'nün tasfiyesi vardır. Kimsenin şüphesi olmasın FETÖ'cülerin engellemeye çalıştığı "Türkiye Yüzyılı"nın inşası başlamıştır. Önünü Allah'ın izniyle hiçbir karanlık güç kesemeyecek." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, “Demokrasinin imkanlarını kullanıp kurumlara sızarak güç devşiren, kendi insanına silah doğrultan bir zihniyetle karşı karşıya olduğumuzu unutmamalıyız.” dedi.