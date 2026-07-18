Kütahya'nın Tavşanlı ve Domaniç ilçeleri arasında çıkan orman yangını ile Antalya'nın Finike ve İzmir'in Narlıdere ilçesinde çıkan orman yangınları havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

3 ilde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı Kütahya'nın Tavşanlı ve Domaniç ilçeleri arasında çıkan orman yangını ile Antalya'nın Finike ve İzmir'in Narlıdere ilçesinde çıkan orman yangınları havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Kütahya'nın Tavşanlı ile Domaniç ilçeleri arasında çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Tavşanlı'nın Elmalı köyü ile Domaniç'in Fındıcak köyü yakınlarındaki Yaylacık mevkisinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye ulaşan Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 25 arazöz, 6 su tankeri, 6 helikopter ve yaklaşık 300 personelin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Kütahya Valisi Musa Işın, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Işın, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının çıkış sebebinin ekiplerce araştırıldığını söyledi.

Yangının kurumların ve ekiplerin koordineli çalışması sonucu daha fazla büyümeden kontrol altına alındığını belirten Işın, "Orman Bölge Müdürlüğümüzün koordinatörlüğünde, AFAD'ın ve diğer kurumların desteğiyle birlikte çok ciddi bir çalışma neticesinde yangın kontrol altına alındı ve söndürme işlemleri devam etmektedir. Artık tehlike olmaktan çıkmıştır. Maalesef 70 dekarlık bir alanımız tahrip olmuştur. En kısa sürede burayı eski haline döndürmek için çalışmalarımızı başlatacağız." ifadelerini kullandı.

Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'nın Finike ilçesine bağlı Akçalan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına, orman işçileri 6 arazöz ve 2 su ikmal aracıyla karadan müdahale ederken, çalışmalara 2 yangın söndürme helikopteriyle de havadan destek verildi.

Yangın kontrol altına alındı.

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İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Narlıdere ilçesine bağlı Ali Onbaşı Deresi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.

Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.