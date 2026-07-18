Antalya'da etkili olan sıcak havadan bunalan kent sakinleri ile yerli ve yabancı turistler sahilleri doldurdu.

Hava sıcaklığının 38 dereceye ulaştığı Antalya'nın sahillerinde yoğunluk yaşandı Antalya'da etkili olan sıcak havadan bunalan kent sakinleri ile yerli ve yabancı turistler sahilleri doldurdu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, kentte hava sıcaklığı 38, deniz suyu sıcaklığı 30 derece, nem oranı ise yüzde 27 olarak ölçüldü.

Fotoğraf : Gülsem Adam/AA

Sıcak hava ve yüksek sıcaklık değerleri nedeniyle bunalanlar, Konyaaltı ile Lara sahillerinde denize girerek serinlemeyi tercih etti.

Tatilcilerden bazıları şezlonglarda ve kumsalda güneşlenirken, Varyant bölgesindeki kayalıklardan denize atlayan gençler dikkati çekti.

Fotoğraf : Gülsem Adam/AA

Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde vakit geçirenlerin yanı sıra çok sayıda kişi de sahil şeridindeki parklarda, palmiye ağaçlarının altında sıcaktan korunmaya çalıştı.