Denizli'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı, Alanya'daki yangın söndürüldü

Sebahatdin Zeyrek, Mustafa Kurt
10 Ağustos 2026•Güncelleme: 10 Ağustos 2026
Denizli Bekili ilçesindeki mesire alanının yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Dört arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 2 iş makinesi ve 48 personelle müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
Antalya
Gözüküçüklü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu yangın söndürülerek soğutma çalışmaları yapıldı.
Yangında yaklaşık 7 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.