Yunanistan'da son 24 saatte 60 orman ve tarım arazisi yangını çıkarken, Selanik yakınlarındaki Oraiokastro bölgesinde bir yerleşim yerinin tahliyesine karar verildi.

Yunanistan'da son 24 saatte 60 yangın çıktı Yunanistan'da son 24 saatte 60 orman ve tarım arazisi yangını çıkarken, Selanik yakınlarındaki Oraiokastro bölgesinde bir yerleşim yerinin tahliyesine karar verildi.

Yunan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, Oraiokastro'da saat 20.30 sıralarında tarım ve ormanlık alanda çıkan yangına 40 itfaiyeci, 20 araç ve bir yangın söndürme uçağıyla müdahale ediliyor.

Yangın söndürme çalışmalarına Orta Makedonya Bölge Yönetimi'ne ait su tankerleri ve iş makineleri de destek veriyor.

Sivil Savunma Genel Sekreterliği, cep telefonlarına gönderilen 112 acil uyarı mesajıyla Oraiokastro'ya bağlı Anthupoli yerleşim yeri sakinlerinin bölgeyi terk etmelerini istedi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili Kundaklama Suçlarıyla Mücadele Birimi ekipleri inceleme başlattı.

Ülkede son 24 saatte, 15'i Orta Makedonya bölgesinde olmak üzere 60 orman ve tarım arazisi yangını çıktı.

Gün içinde çıkan yangınların büyük bölümü, hızlı müdahale sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

Rodos ve Korfu'da da yangın çıktı

Yunan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, Rodos Adası'nın Ataviros bölgesinde makilik alanda çıkan yangına 25 itfaiyeci, 8 araç ve bir helikopterle müdahale edildiği, söndürme çalışmalarına gönüllü kuruluşlar ile sivil koruma ekiplerinin de destek verdiği belirtildi.

Korfu Adası'nda ise yerleşim alanı yakınlarındaki tarım ve ormanlık alanda çıkan yangına 24 itfaiyeci, bir yaya ekibi, gönüllüler ve 6 araçla müdahale edildiği, bölgeye 2 yangın söndürme uçağı ve bir helikopterin sevk edildiği aktarılan açıklamada, Argolida, Kavala ve Korint bölgelerinde ihmal sonucu çıkan 3 ayrı yangınla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Açıklamada, 4 şüphelinin de suçüstü hükümleri kapsamında gözaltına alındığı, olaylarla ilgili soruşturmaların sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, yılbaşından bu yana ülkede orman yangınlarıyla ilgili 513 idari para cezası uygulandığı, toplam 619 bin 569 avro para cezası kesildiği ve 155 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınanların 142'si hakkında ihmal, 13'ü hakkında ise kundaklama şüphesiyle işlem yapıldığı kaydedildi.

İnsan kaynaklı ihmalin orman yangınlarının başlıca nedeni olmaya devam ettiği belirtilerek, vatandaşlara "yangın sezonu boyunca yangın güvenliği kurallarına titizlikle uymaları" çağrısında bulunuldu.

Halkidiki'de iki yerleşim yeri tahliye edildi

Yunan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, Halkidiki'nin Nea Propontida Belediyesi'ne bağlı Nea Kallikratia yerleşim yerinde saat 17.30 sularında ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için bölgeye ekipler sevk edildi.

Yangına 45 itfaiyeci, 12 araç ve gönüllü ekiplerin yanı sıra havadan 5 yangın söndürme uçağı ile 3 helikopter müdahale ediyor.

Söndürme çalışmalarına Orta Makedonya Bölge Yönetimi'ne ait su tankerleri ve iş makineleri de destek veriyor.

Sivil Savunma Genel Sekreterliği, cep telefonlarına gönderilen 112 acil uyarı mesajıyla Nea Kallikratia yerleşim yerine bağlı Kipupoli ve Ambelakia mahallelerinde yaşayanların bölgeden uzaklaşmalarını istedi.

Nea Propontida Belediye Başkan Yardımcısı Panagiotis Tsikaridis, yerel basına yaptığı açıklamada, bazı evlerin alevlere teslim olduğunu söyledi.

Öte yandan Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliği, yarın için ülkenin 6 bölgesinde "çok yüksek", çok sayıda bölgesinde ise "yüksek" orman yangını riski bulunduğu uyarısında bulundu.