Yurdun bazı kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Yurdun bazı kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı Yurdun bazı kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göller Yöresi'nde görülecek gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinden sonra Isparta, Burdur, Denizli ve Uşak çevreleri ile Antalya, Muğla ve Aydın'ın iç kesimleri, Afyonkarahisar'ın güneyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Ayrıca, Doğu Akdeniz'de görülecek gök gürültülü yağışın, Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kuzey ve doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı ve Hatay'ın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.