Yunanistan'da Selanik yakınlarındaki Vasilika bölgesindeki makilik alanda ve Eğriboz Adası'nın Aliveri bölgesindeki tarımsal ve ormanlık alanda yangın çıktığı bildirildi.

Yunanistan'da iki bölgede çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor Yunanistan'da Selanik yakınlarındaki Vasilika bölgesindeki makilik alanda ve Eğriboz Adası'nın Aliveri bölgesindeki tarımsal ve ormanlık alanda yangın çıktığı bildirildi.

İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, her iki yangına da havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Sivil Koruma Genel Sekreterliği, bölgede bulunanların cep telefonlarına acil durum uyarısı göndererek yetkililerin talimatlarına uymalarını istedi.

Öte yandan, yangın riskinin artması nedeniyle Sakız, İpsara, Sisam, Ahikerya adaları ile Oniki Adalar ve Girit Adası için en yüksek ikinci seviye olan "turuncu alarm" verildiği bildirildi.

Yunanistan'ın Eğriboz Adası'ndaki orman yangını nedeniyle bir köyün sakinleri tahliye edildi

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Eğriboz Adası'nda çıkan orman yangını yerleşim alanına yaklaştı.

Bu nedenle Sivil Koruma Genel Sekreterliği bölge sakinlerinin cep telefonlarına gönderdiği acil kodlu mesajla, yangının yaklaştığı Profiti İlia Köyünde bulunanların köyü tahliye etmesini ve Aliveri bölgesine gitmesini istedi.

Ekiplerin yangına hem havadan hem karadan müdahalesi ise devam ediyor.