Yunanistan'ın İskiri Adası'ndaki orman yangını ikinci gününde de devam ediyor Yunanistan'ın İskiri Adası'nda dün başlayan orman yangınının bugün de sürdüğü belirtildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, İskiri Adası'nın Atsitsa bölgesindeki ormanlık alanda dün yerel saatle 16.00 sıralarında çıkan yangın bugün de devam ediyor.

Tüm gece itfaiye ekiplerinin karadan söndürme çalışmaları sürerken, günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan söndürme çalışmaları da başlatıldı.

Bölgede 4 yangın söndürme uçağı ve 2 yangın söndürme helikopteri görevlendirildi. Adaya başka bölgelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi.

Andros Adası'nda da yangın

Öte yandan, İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, Andros Adası’nda da bugün sabah saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.