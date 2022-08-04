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2022-KPSS Lisans oturumuyla ilgili soruşturma kapsamında Yediiklim Yayınları'ndaki aramalar tamamlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2022-KPSS Lisans oturumuyla ilgili açtığı soruşturma kapsamında polisin Yediiklim Yayınları'nda yaptığı aramalar bitirildi.

Cankut Taşdan, Yasemin Kalyoncuoğlu, Harun Kutbe   | 04.08.2022
2022-KPSS Lisans oturumuyla ilgili soruşturma kapsamında Yediiklim Yayınları'ndaki aramalar tamamlandı Fotoğraf: Muhammed Yaylalı/AA

Ankara

Soruşturma çerçevesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yediiklim Yayınları'na ait Kızılay ve Ostim'deki iki adreste arama gerçekleştirdi.

Polis, buralarda bulunan dijital materyallere, KPSS'ye ilişkin kitapların ve testlerin birer örneğine soruşturma çerçevesinde el koydu.

2022-KPSS Lisans oturumundaki bazı sorularla ilgili iddiaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konunun incelenmesi için Devlet Denetleme Kuruluna (DDK) talimat vermişti.

Talimatın ardından DDK müfettişleri incelemelerine başlamış, ayrıca iddialarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Başsavcılık, suç duyurusu üzerine "sahtecilik", "kamu aleyhine dolandırıcılık" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından soruşturma açmıştı.

Avukattan açıklama

Yediiklim Yayınları'nın avukatı Mustafa Serdar Gözüküçük, Ostim'deki aramanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, soruşturmanın hızlı, güvenilir ve kamuoyunu tatmin edecek şekilde sonuçlanabilmesi için tüm bilgi ve belgelerin güvenlik birimlerine teslim edildiğini bildirdi.

Bir matematik sorusu dışında birebir sorunun söz konusu olmadığını ancak benzer sorular bulunduğunu anlatan Gözüküçük, bugün basın açıklaması yapacaklarını, ayrıca DDK'ye gerekli bilgilendirme notlarını iletileceklerini ifade etti.

Soru üzerine soruşturma kapsamında gözaltına alınan olmadığını söyleyen Gözüküçük, yayınevinin bu konuda bir sorumluluğu olmadığını iddia etti.

Gözüküçük, "Bunların sadece belli bir öğrenci grubuna veya kendi öğrencilerimize değil, alenileştirilerek Türkiye'deki 980 ilçemize gönderilen, genel testler olduğu ortadadır. Zaten aynı sorular YouTube kanalımızda ve sosyal mecrada, hocalarımızın video çözümlerinde yayınlanmıştır. Hiç kimseye özel olarak soru verilmemiştir." dedi.

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