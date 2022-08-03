Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2022-KPSS Lisans oturumuyla ilgili soruşturma başlattı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Devlet Denetleme Kurulunun (DDK) suç duyurusu üzerine 2022-KPSS Lisans oturumuyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Yediiklim Yayınları'na ait iki iş yerinde arama yapılıyor.
Ankara
- Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 KPSS Lisans oturumundaki iddialarla ilgili inceleme talimatı verdi
- Devlet Denetleme Kurulundan 2022-KPSS Lisans oturumuyla ilgili suç duyurusu
Talimatın ardından DDK müfettişleri incelemelerine başlamış, ayrıca iddialarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.
Başsavcılık, suç duyurusu üzerine "sahtecilik", "kamu aleyhine dolandırıcılık" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından soruşturma açtı.
Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yediiklim Yayınları'na ait Kızılay ve Ostim'deki iki adreste arama başlattı.
Aramada polisin, burada bulunan dijital materyal ve tüm KPSS dokümanlarından birer nüsha alacağı öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.