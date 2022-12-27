Dolar
18.71
Euro
19.91
Altın
1,808.97
ETH/USDT
1,218.00
BTC/USDT
16,824.00
BIST 100
5,499.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu şehit olan 21 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz'ın cenazesi, memleketi Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde toprağa verildi.

Mehmet Akif Parlak   | 27.12.2022
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı

Gaziantep

Şehit Korkmaz için ilçeye bağlı kırsal Örenli Mahallesi'nde tören düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında taşındıktan sonra katafalka konuldu.

Törende anne Fadile, şehit oğlunun tabutuna sarıldı.

Şehidin küçük kardeşi Ali Osman ise ağabeyinin askeri kıyafetini eline alarak gözyaşı döktü. Şehidin kardeşini, baba Ali Korkmaz teselli etti.

Kılınan cenaze namazının ardından Korkmaz'ın naaşı, mahalle mezarlığına defnedildi.

Törene, şehidin annesi Fadile, babası Ali Korkmaz ve yakınları ile Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak, Mehmet Sait Kirazoğlu, Müslüm Yüksel, MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, CHP Gaziantep milletvekilleri İrfan Kaplan, Bayram Yılmazkaya, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanlığından emekli Korgeneral Avar'ın ölümüne ilişkin iddialar hakkında açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u minnetle yad ediyorum
Thodex'in kurucusu Özer'in Türkiye'ye iade sürecine ilişkin duruşma 30 Aralık’a ertelendi
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: 864 projeyle yenilikçilik ve sürdürülebilirlik içerisinde faaliyetler sürdüreceğiz
Abant'ta kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

Benzer haberler

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik 14 gözaltı kararı

Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK ile berabere kaldı

Gaziantep şiveli tiyatro okulu öğrencileri sanatla buluştururken ders notlarını da yükseltiyor

Gaziantep şiveli tiyatro okulu öğrencileri sanatla buluştururken ders notlarını da yükseltiyor
Diyarbakır merkezli 9 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 14 kişi yakalandı

Diyarbakır merkezli 9 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 14 kişi yakalandı
Kızını ziyarete gittiği okulda tanıştığı nakış kursu hayatını değiştirdi

Kızını ziyarete gittiği okulda tanıştığı nakış kursu hayatını değiştirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet