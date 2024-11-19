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Kolay İşverenlik Uygulaması'ndan 105 bine yakın iş yeri yararlandı

SGK'nin temizlik, çocuk ve yaşlı bakımı gibi ev işlerinde çalıştırılanlar ile apartman görevlilerinin sigorta prim bildirimlerini e-Devlet üzerinden yapabilmesine imkan sağlayan Kolay İşverenlik Uygulaması'ndan 104 bin 998 iş yeri yararlandı.

Özcan Yıldırım  | 19.11.2024 - Güncelleme : 19.11.2024
Kolay İşverenlik Uygulaması'ndan 105 bine yakın iş yeri yararlandı

Ankara

Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) temizlik, çocuk ve yaşlı bakımı gibi ev işlerinde çalıştırılanlar ile apartman görevlilerinin sigorta prim bildirimlerini e-Devlet üzerinden yapabilmesine imkan sağlayan Kolay İşverenlik Uygulaması'ndan 104 bin 998 iş yeri yararlandı.

"İş yeri bildirgesi", "sigortalı işe giriş bildirgesi" ve "sigortalı işten ayrılış bildirgesi" verilmesi her ay "muhtasar ve prim hizmet beyannamesi/aylık prim ve hizmet belgesi" düzenlenmesi gibi muhasebeci desteğiyle yapılabilecek iş ve işlemleri ortadan kaldıran Kolay İşverenlik Uygulaması, işverenlerin işini kolaylaştırmaya devam ediyor.

Farklı meslekler için kolay işverenlik yolda

Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla çalışan sigortalılar için 1 Nisan 2015'te, apartman görevlileri için ise 1 Mart 2019'da başlatılan uygulamayla işverenler sigorta prim bildirimlerini e-Devlet üzerinden basit bir şekilde yapıyor.

Uygulamanın başlatıldığı 2015'ten bu yılın ağustos ayı sonuna kadar, ev hizmetleri için 48 bin 497 iş yerinden 53 bin 647 çalışanın, apartman görevlileri için ise 2019'dan bu yılın ağustos ayı sonuna kadar 56 bin 501 iş yerinden 116 bin 72 çalışanın sigorta prim bildirimi yapıldı.

Kayıt dışı istihdamla mücadeleye katkı sağlayan Kolay İşverenlik Uygulaması'nın kapsamını genişletmek isteyen SGK, bunun farklı mesleklerde de geçerli olması için çalışmalarını sürdürüyor.

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