Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.32
Dolar
5.61
BIST 100
94,199.56
Altın
1,291.81
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final mücadelesi yarın oynanacak Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor maçıyla başlayacak.

Halil İbrahim Avşar   | 01.04.2019
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor

Ankara

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final mücadelesi yarın başlayacak.

Yarı final ilk maçında Galatasaray, yarın saat 20.00'de Türk Telekom Stadı'nda Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

Kupada bir diğer yarı final mücadelesi ise Ümraniyespor ile Akhisarspor arasında yaşanacak.

İki takım arasındaki ilk maç, 3 Nisan Çarşamba günü saat 20.00'de Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçları ise 24-25 Nisan'da yapılacak.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
2020 ABD Başkanlık Seçimleri: Sanders Türkiye hakkında ne biliyor?
RÖPORTAJ - 'Bu topraklar Bangsamoro topraklarıdır'
ABD ekonomisinde 'resesyon' ihtimali tartışılıyor
Muhammed bin Selman tahttan uzaklaşıyor mu?
Fergana Vadisi'nde sınır problemleri ve eksklavlar

Benzer haberler

Malatyaspor 7 hafta sonra kazandı

Malatyaspor 7 hafta sonra kazandı

Juventus ligde ilk kez kaybetti

Milliler toplanmaya başladı

Ryan Donk 1 yıl daha Galatasaray'da

Ryan Donk 1 yıl daha Galatasaray'da
Panathinaikos-Olympiakos maçı olaylar nedeniyle tamamlanamadı

Panathinaikos-Olympiakos maçı olaylar nedeniyle tamamlanamadı
'Avrupa şampiyonu olan takımların hepsinde yabancı futbolcu sayısı serbest'

'Avrupa şampiyonu olan takımların hepsinde yabancı futbolcu sayısı serbest'