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Spor, Futbol

PFDK'den Kayserispor ve Sivasspor'a para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'den 2 kulübe para cezası verdi.

Emre Doğan   | 02.06.2022
PFDK'den Kayserispor ve Sivasspor'a para cezası

İstanbul

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası final maçında yapılan disiplin ihlalleri nedeniyle Yukatel Kayserispor'a 107 bin lira, Demir Grup Sivasspor'a ise 89 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

Açıklamada, çeşitli nedenlerle Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 84 bin lira, Eyüpspor'a 4 bin 500 lira, Bodrumspor'a da 8 bin lira para cezası uygulandığı aktarıldı.

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