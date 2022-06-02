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Spor, Futbol, Kurumsal Haberler

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, AA Spor Masası'na konuk olacak

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun şampiyonu Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'nın konuğu olacak.

Ercan Çakar   | 02.06.2022
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, AA Spor Masası'na konuk olacak Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

İstanbul

AA Spor Masası programında soruları yanıtlayacak Avcı, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmeler yapacak.

Saat 11.00'de başlayacak ve AA sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek yayını abonelerimiz canlı alabilecek.

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