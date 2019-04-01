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Spor, Futbol

PSG peş peşe 8. galibiyetini aldı

Fransa ligi lideri Paris Saint-Germain, Toulouse'u 1-0 yenerek galibiyet serisini 8 maça çıkardı.

Hüseyin Burak Demirer   | 01.04.2019
PSG peş peşe 8. galibiyetini aldı

Ankara

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 30'uncu haftasında Paris Saint-Germain (PSG), Toulouse'u 1-0 mağlup etti.

Haftaya 20 puan farkla lider giren PSG, Toulouse'a konuk oldu. PSG, Mbappe'nin 74'üncü dakikada kaydettiği golle maçı 1-0 kazandı.

Bir maç eksiği bulunan PSG, üst üste 8'inci galibiyetini alarak puanını 80'e yükseltti ve takipçileriyle arasındaki farkı korudu.

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