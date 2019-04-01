PSG peş peşe 8. galibiyetini aldı

Ankara
Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 30'uncu haftasında Paris Saint-Germain (PSG), Toulouse'u 1-0 mağlup etti.
Haftaya 20 puan farkla lider giren PSG, Toulouse'a konuk oldu. PSG, Mbappe'nin 74'üncü dakikada kaydettiği golle maçı 1-0 kazandı.
Bir maç eksiği bulunan PSG, üst üste 8'inci galibiyetini alarak puanını 80'e yükseltti ve takipçileriyle arasındaki farkı korudu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.