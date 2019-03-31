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Miami Açık'ta şampiyon Federer

Isner'ı 2-0 yenerek Miami Açık Tenis Turnuvası'nı kazanan Federer, Masters turnuvalarındaki 28, kariyerindeki 101. tekler şampiyonluğunu elde etti.

Hüseyin Burak Demirer   | 31.03.2019
Miami Açık'ta şampiyon Federer

Ankara

Miami Açık Masters Tenis Turnuvası'nı, 7 numaralı seribaşı John Isner'ı 2-0 yenen 4 numaralı seribaşı Roger Federer kazandı.

ABD'nin Miami kentinde düzenlenen sert kort turnuvasındaki tek erkekler finalinde, son şampiyon ABD'li John Isner ile 3 şampiyonluğu bulunan İsviçreli Roger Federer karşılaştı.

37 yaşındaki Federer, 1 saat 4 dakika süren maçı, 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazandı.

İsviçreli raket, bu sezon 2, Masters turnuvalarındaki 28, kariyerindeki 101. tekler şampiyonluğuna ulaştı.

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