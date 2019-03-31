Miami Açık'ta şampiyon Federer
Isner'ı 2-0 yenerek Miami Açık Tenis Turnuvası'nı kazanan Federer, Masters turnuvalarındaki 28, kariyerindeki 101. tekler şampiyonluğunu elde etti.
Ankara
Miami Açık Masters Tenis Turnuvası'nı, 7 numaralı seribaşı John Isner'ı 2-0 yenen 4 numaralı seribaşı Roger Federer kazandı.
ABD'nin Miami kentinde düzenlenen sert kort turnuvasındaki tek erkekler finalinde, son şampiyon ABD'li John Isner ile 3 şampiyonluğu bulunan İsviçreli Roger Federer karşılaştı.
37 yaşındaki Federer, 1 saat 4 dakika süren maçı, 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazandı.
İsviçreli raket, bu sezon 2, Masters turnuvalarındaki 28, kariyerindeki 101. tekler şampiyonluğuna ulaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.