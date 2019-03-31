Liverpool 3 puanı son dakikada aldı

Ankara
İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Liverpool, Tottenham'ı 2-1 mağlup etti.
Ligin 32. haftasında, şampiyonluk yarışındaki Liverpool ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hesapları yapan Tottenham karşılaştı.
Ev sahibi Liverpool, Firmino'nun 16. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Tottenham, 70. dakikada Moura ile skoru 1-1'e getirdi.
Liverpool, Alderweireld'ın 90. dakikada kendi kalesine attığı golle karşılaşmayı 2-1 kazandı ve çok önemli 3 puanı hanesine yazdırdı.
Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren bir diğer ekip Chelsea de konuk olduğu Cardiff City'yi 2-1 yendi.
Chelsea'nin gollerini, 84. dakikada Azpilicueta ve 90+1'inci dakikada Ruben Loftus-Cheek kaydetti.
Ligde 79 puana ulaşan Liverpool, maç fazlasıyla Manchester City'nin 2 puan önünde liderliğe yükseldi. Chelsea ise 60 puanla 6. sıradaki yerini korudu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.