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Spor, Futbol

Liverpool 3 puanı son dakikada aldı

İngiltere liginde zirve mücadelesi veren Liverpool, Tottenham'ı Alderweireld'ın 90. dakikada kendi kalesine attığı golle 2-1 yendi.

Hüseyin Burak Demirer   | 31.03.2019
Liverpool 3 puanı son dakikada aldı

Ankara

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Liverpool, Tottenham'ı 2-1 mağlup etti.

Ligin 32. haftasında, şampiyonluk yarışındaki Liverpool ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hesapları yapan Tottenham karşılaştı.

Ev sahibi Liverpool, Firmino'nun 16. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Tottenham, 70. dakikada Moura ile skoru 1-1'e getirdi.

Liverpool, Alderweireld'ın 90. dakikada kendi kalesine attığı golle karşılaşmayı 2-1 kazandı ve çok önemli 3 puanı hanesine yazdırdı.

Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren bir diğer ekip Chelsea de konuk olduğu Cardiff City'yi 2-1 yendi.

Chelsea'nin gollerini, 84. dakikada Azpilicueta ve 90+1'inci dakikada Ruben Loftus-Cheek kaydetti.

Ligde 79 puana ulaşan Liverpool, maç fazlasıyla Manchester City'nin 2 puan önünde liderliğe yükseldi. Chelsea ise 60 puanla 6. sıradaki yerini korudu.

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