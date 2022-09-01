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Spor, Futbol

Trabzonspor, Maxi Gomez'i kadrosuna kattı

Trabzonspor, İspanya'nın Valencia takımında forma giyen Uruguaylı golcü Maxi Gomez'i 3+1 yıllığına kadrosuna kattı.

Seyit Ahmet Eksik   | 01.09.2022
Trabzonspor, Maxi Gomez'i kadrosuna kattı

Trabzon

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, Maxi Gomez'in transferi konusunda, Valencia Kulübü ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, anlaşmaya göre İspanyol kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 3 milyon avronun 4 taksit halinde ödeneceği aktarıldı.

Valencia Kulübüne ayrıca futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, iş bu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 25'inin ödeneceği belirtildi.

Açıklamada, "Profesyonel futbolcu Maxi Gomez ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya her bir sezon için 1 milyon 750 bin avro garanti ücret ödenecektir. Ayrıca her bir sezon için şarta bağlı prim ödemesi yapılacaktır. Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde 2025-2026 futbol sezonu için 1 milyon 750 bin avro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi. ​​​​​​​

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, yeni transfer Gomez'in İstanbul'da özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

Detaylı kan tetkikleri yapılan sporcunun ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak, burun, boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği aktarılan açıklamada, sağlık kontrollerinin akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandığı kaydedildi.

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