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Spor, Futbol

Hull City, Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Pelkas'ı kiraladı

Fenerbahçe Kulübü, Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas'ın İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'ye transfer olduğunu açıkladı.

Hilmi Sever   | 01.09.2022
Hull City, Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Pelkas'ı kiraladı

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın oyuncularından Dimitris Pelkas, kiralık olarak İngiltere'nin Championship ekiplerinden Hull City'ye transfer olmuştur. Futbolcumuza yeni takımı ile başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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