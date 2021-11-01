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Spor, Futbol

Galatasaray, 3 futbolcusunun sözleşmelerini uzattı

Galatasaray Kulübü, Taylan Antalyalı, Christian Luyindama ve İsmail Çipe'nin sözleşmelerini uzattı.

Emrah Oktay   | 01.11.2021
Galatasaray, 3 futbolcusunun sözleşmelerini uzattı Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre 26 yaşındaki milli orta saha oyuncusu Taylan ile 4, 27 yaşındaki Demokratik Kongolu stoper Luyindama ile 2, 26 yaşındaki file bekçisi İsmail ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

Taylan Antalyalı 2025-2026, Luyindama 2023-2024, İsmail Çipe ise 2022-2023 sezonu sonuna kadar sarı-kırmızılı formayı terletecek.

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