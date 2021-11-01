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Spor, Futbol

Beşiktaş'ta Sporting Lizbon maçı kadrosu belli oldu

Kafilede sakatlıkları bulunan Domagoj Vida, Georges-Kevin N'Koudou, Michy Batshuayi, Miralem Pjanic ve Valentin Rosier yer almadı.

Emrah Oktay   | 01.11.2021
Beşiktaş'ta Sporting Lizbon maçı kadrosu belli oldu Fotoğraf: Emrah Yorulmaz/AA

İstanbul

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 4. haftasında 3 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile yapacağı maçın kadrosu belli oldu.

Bu akşam Portekiz'e gidecek kafilede 20 futbolcuya yer verildi. Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapılan maçta sol baldır arka adalesine darbe alan Domagoj Vida, ağrılarının devam etmesi üzerine tedbir amaçlı olarak kadroya yazılmadı.

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Georges-Kevin N'Koudou, Michy Batshuayi, Miralem Pjanic ve Valentin Rosier de kadroya dahil edilmedi.

Sakatlığı nedeniyle Hatayspor müsabakasında süre alamayan Josef de Souza, Portekiz'e götürülecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Sporting Lizbon maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Kenan Karaman, Serdar Saatçi, Umut Meraş, Alex Teixeira.

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