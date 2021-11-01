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Spor, Futbol

Galatasaray'da Lokomotiv Moskova maçı hazırlıkları başladı

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. haftasında Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak Galatasaray hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 01.11.2021
Galatasaray'da Lokomotiv Moskova maçı hazırlıkları başladı

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki idmanda Gaziantep FK maçında tam süre alan futbolcular yenileme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise ısınma hareketleri sonrası teknik ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. Sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çalışmaların ardından çift kale maç ve koşularla antrenman tamamlandı.

Sarı-kırmızılı ekip hazırlıklarına yarın devam edecek.

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