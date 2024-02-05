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Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu yarın başlayacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu yarın yapılacak müsabakalarla başlayacak.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 05.02.2024 - Güncelleme : 05.02.2024
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu yarın başlayacak

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 6-7-8 Şubat'ta tek maç usulüne göre yapılacak maçların programı şu şekilde:

Yarın:

14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor (Atatürk Olimpiyat)

17.30 MKE Ankaragücü-Anagold 24Erzincanspor (Eryaman)

20.45 Galatasaray-Teksüt Bandırmaspor (RAMS Park)


7 Şubat Çarşamba:

14.30 EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor (BD Grup 4 Eylül)

17.30 RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.45 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)


8 Şubat Perşembe:

17.30 Gençlerbirliği-Trabzonspor (Eryaman)

20.45 Bitexen Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)

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