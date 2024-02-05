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Milli eskrimci Ada Küfeciler, Fransa'da bronz madalya kazandı

Milli eskrimci Ada Küfeciler, Fransa'da düzenlenen Maraton Flöre 14 Yaş Altı Yıldızlar Eskrim Circuit Turnuvası'nda bronz madalya elde etti.

Muhammed Boztepe  | 05.02.2024 - Güncelleme : 05.02.2024
Milli eskrimci Ada Küfeciler, Fransa'da bronz madalya kazandı

Ankara

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Paris'te düzenlenen organizasyonda 29 milli sporcu mücadele etti.

Ada Küfeciler, turnuvada bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

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