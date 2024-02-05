Milli eskrimci Ada Küfeciler, Fransa'da bronz madalya kazandı
Milli eskrimci Ada Küfeciler, Fransa'da düzenlenen Maraton Flöre 14 Yaş Altı Yıldızlar Eskrim Circuit Turnuvası'nda bronz madalya elde etti.
Ankara
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Paris'te düzenlenen organizasyonda 29 milli sporcu mücadele etti.
Ada Küfeciler, turnuvada bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.