Çaykur Rizespor'dan Yusuf Sarı'ya veda

Rize
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Yusuf Sarı ile imzalanan sözleşmenin süresi dolmuştur. Yusuf Sarı'ya kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
Yusuf Sarı, 9 Ocak'ta Trabzonspor'dan Çaykur Rizespor'a transfer olmuş ve sezon sonuna kadar geçerli bir mukavele imzalamıştı.
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