Euro
9.43
Dolar
7.83
BIST 100
1,325.67
Altın
1,818.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur müsabakalarının programı belli oldu.

Emrah Oktay   | 02.12.2020
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur programı açıklandı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 15, 16 ve 17 Aralık tarihlerinde oynanacak maçların programı şöyle:

15 Aralık Salı:

13.00 Kasımpaşa-Muğlaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

15.00 Çaykur Rizespor-Eskişehirspor (Çaykur Didi)

17.00 Yeni Malatya-Hekimoğlu Trabzon (Yeni Malatya)

18.30 Göztepe-Bursaspor (Gürsel Aksel)

21.00 Galatasaray-Darıca Gençlerbirliği (Türk Telekom)

16 Aralık Çarşamba:

13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Esenler Erokspor (Erzurum Kazım Karabekir)

14.00 Gaziantep FK-Kocaelispor (Kalyon)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor (Bahçeşehir Okulları)

18.15 Trabzonspor-Adana Demirspor (Medical Park)

21.00 Fenerabhçe-Karacabey Belediyespor (Ülker)

17 Aralık Perşembe:

13.00 Gençlerbirliği-Tuzlaspor (Eryaman)

13.00 İttifak Holding Konyaspor-Altınordu (Medaş Konya Büyükşehir)

15.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beypiliç Boluspor (Antalya)

17.00 Demir Grup Sivasspor-Giresunspor (Yeni 4 Eylül)

19.00 Medipol Başakşehir-Turgutluspor (Başakşehir Fatih Terim)

21.00 Beşiktaş-Tarsus İdman Yurdu (Vodafone Park)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19 aşıları ocak ayından itibaren ücretsiz yapılacak
Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının İngiltere'de uygulanmasına gelecek hafta başlanacak
Kovid-19 tedbirleri kapsamında İstiklal Caddesi'ne girişler sınırlandırıldı
AVM'lerdeki HES kodu uygulamasından esnaf da vatandaş da memnun
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 362 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur programı açıklandı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor teknik direktör Hüseyin Çimşir ile anlaştı

Süper Lig'de 12, 13, 14 ve 15. hafta programları açıklandı

Fenerbahçe'den Lemos'un sağlık durumuna ilişkin açıklama

Fenerbahçe'den Lemos'un sağlık durumuna ilişkin açıklama
Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri açıklandı
Sivasspor, Avrupa kupalarındaki 13. maçına çıkacak

Sivasspor, Avrupa kupalarındaki 13. maçına çıkacak