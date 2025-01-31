TÜMOSAN Konyaspor sahasında kazandı

Konya
İlk yarı
3. dakikada ceza sahası önünden kazanılan serbest vuruşta Fredy'nin sert ve düzgün şutunda, top üstten az farkla auta gitti.
6. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Pedrinho'nun ara pasına hareketlenen Yusuf Erdoğan, kaleci Diogo Sousa'yı da geçerek topu ağlara gönderdi: 1-0.
36. dakikada Konyaspor farkı ikiye çıkardı. Pedrinho'nun ceza sahasına ortasında Kramer, kafa vuruşunda direkten dönen topu filelere yolladı: 2-0.
45. dakikada Bodrum FK, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. 43. dakikada ceza sahası içinde Yusuf Erdoğan'ın topa müdahalesinin ardından hakem Ümit Öztürk, VAR odasının uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izledi. Yusuf Erdoğan'ın topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen Öztürk, penaltı noktasını işaret etti. Taylan Antalyalı'nın kullandığı penaltıda kaleci Slowik direk dibinden topu çıkardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle bitti.
İkinci yarı
46. dakikada Melih İbrahimoğlu'nun uzaktan sert şutunda, top direkten döndü.
55. dakikada Konyaspor, skoru 3-0'a getirdi. Sol kanattan atağa çıkan Konyaspor'da Pedrinho'nun pasında Melih İbrahimoğlu, topu ceza sahası içinde Oğulcan Ülgün ile buluşturdu. Oğulcan'ın bekletmeden yerden ortasında arka kale direği önündeki Kramer, topu ağlara gönderdi.
64. dakikada Fredy'nin ara pasında Taylan Antalyalı'nın ceza sahası içinden vuruşunda, top üstten auta çıktı.
68. dakikada konuk ekip farkı 2'ye indirdi. Konyaspor defansının uzaklaştırmaya çalıştığı topa Fredy, gelişine sert ve düzgün vurdu. Üst direkten dönen top, kaleci Slowik'in sırtına çarparak ağlarla buluştu: 3-1.
81. dakikada Prib'in sağ kanattan yerden sert ortasında Aleksic'in bekletmeden vuruşunda, top üstten dışarı gitti.
Karşılaşma, ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.