Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'ye verilen para cezasını onadı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübüne verilen toplam 1 milyon 311 bin liralık para cezasını onadı.
İstanbul
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada kurulun, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından çeşitli gerekçelerle Fenerbahçe Kulübüne verilen toplam 1 milyon 311 bin liralık para cezasını onadığı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.