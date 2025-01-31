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Spor

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'ye verilen para cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübüne verilen toplam 1 milyon 311 bin liralık para cezasını onadı.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 31.01.2025 - Güncelleme : 31.01.2025
Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'ye verilen para cezasını onadı

İstanbul

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada kurulun, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından çeşitli gerekçelerle Fenerbahçe Kulübüne verilen toplam 1 milyon 311 bin liralık para cezasını onadığı belirtildi.

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