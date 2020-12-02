TFF Başkanı Nihat Özdemir'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
İstanbul
Türkiye Futbol Federasyon'ndan (TFF) yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir’in yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumu iyi olan başkanımızın tedavi ve karantina süreci başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.