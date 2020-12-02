UEFA Uluslar Ligi Finallerindeki eşleşmeler yarın belli olacak
A Ligi gruplarını ilk sırada bitiren İtalya, Belçika, Fransa ve İspanya'nın mücadele edeceği finallerdeki eşleşmeler yarın belli olacak.
İstanbul
UEFA Uluslar Ligi Finalleri kura çekimi, yarın İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde TSİ 19.30'da gerçekleştirilecek.
Kura çekimine, ikinci kez düzenlenen turnuvada A Ligi gruplarını zirvede tamamlayan İtalya, Belçika, Fransa ve İspanya katılacak.
UEFA Uluslar Ligi yarı finalleri 6-7 Ekim 2021, final ve 3'üncülük maçı ise 10 Ekim 2021'de oynanacak.
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