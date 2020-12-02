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Dünya, Koronavirüs

Almanya’da Kovid-19 tedbirlerine karşı çıkanlar medya kuruluşlarını protesto etti

Almanya’nın başkenti Berlin’de, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemlere karşı çıkan "Querdenken 30" adlı bir grup, medya kuruluşlarını protesto etti.

Erbil Başay   | 02.12.2020
Almanya’da Kovid-19 tedbirlerine karşı çıkanlar medya kuruluşlarını protesto etti

Berlin

Almanya’nın başkenti Berlin’de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemlere karşı çıkanlar, medya kuruluşlarını protesto etti.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

"Querdenken 30" adlı Kovid-19 önlemleri karşıtı bir grup, Unter den Linden Caddesi'ndeki Alman İkinci Televizyon Kanalı ZDF binasının önünde toplantı.

Daha sonra aralarında Axel Springer, Funke, Tegesspiegel, Berliner Verlag ve Tageszeitung gibi medya ve yayın kuruluşlarının bulunduğu binaların önlerinden yürüyen göstericiler, Kovid-19 önlemleri aleyhine dövizler taşıdı ve slogan attı.

Medya kurumlarının binalarının önünde yapılan konuşmalarda, Kovid-19 salgınında alınan tedbirleri protesto edenler hakkında yapılan haberlerde doğru bilgilerin yer alması istendi.

Soy ismini vermek istemeyen Ellen adlı gösterici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aylardan beri özgürlükler ve gerçeklerin ortaya çıkması için gösterilere katıldığını belirterek, "Bugün de medya kurumlarının önünden yürüyoruz çünkü biz hakarete uğruyoruz, tahkir ediliyoruz ve yanlış yansıtılıyoruz. Bunun son bulması lazım. Buna dikkat çekmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri sırasında polisler, maske takmayan göstericileri sürekli uyardı.

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