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Spor, Futbol

RAMS Başakşehir, Festy Ebosele'yi transfer etti

RAMS Başakşehir, İrlandalı kanat oyuncusu Festy Ebosele'yi kadrosuna kattı.

Can Öcal  | 31.01.2025 - Güncelleme : 31.01.2025
RAMS Başakşehir, Festy Ebosele'yi transfer etti

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Ebosele ile 3,5 senelik anlaşma sağlandığı bildirildi.

İtalya ekibi Udinese'den sezon başında İngiltere Championship takımı Watford'a bonservisi kiralanan Festy Ebosele, bu sezon 19 maçta 1 gol kaydetti.

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