Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.58
Dolar
5.89
BIST 100
89,399.56
Altın
1,294.92
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Gazişehir Gaziantep, Konukoğlu ile gülüyor

31 yıllık futbol geçmişinde çeşitli liglerde mücadele eden Gazişehir Gaziantep, Hatayspor'u yenerek yükseldiği Süper Lig'de ilk kez boy gösterecek.

Kerem Kocalar   | 31.05.2019
Gazişehir Gaziantep, Konukoğlu ile gülüyor

Gaziantep

Spor Toto 1. Lig play-off finalini kazanarak adını Spor Toto Süper Lig'e yazdıran Gazişehir Gaziantep, yeni sezonda görev alacağı ligde ilk kez boy gösterecek.

Gazişehir Gaziantep, 1988 yılında mevcut kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu'nun yönetim kurulu başkanlığını yaptığı SANKO Holding bünyesinde Sankospor adıyla kuruldu.

Mavi-beyazlı renklerle futbol dünyasına giren Sankospor, amatör olarak başladığı futbol macerasında birçok kez başarılı işlere imza attı. 1993 yılında 3. Lig'de mücadele etmeye başlayan Gaziantep ekibi, 1996-1997 sezonunda 3. Lig'de şampiyon olarak eski adıyla, Türkiye 2. Futbol Ligi olan 1. Lig'e yükseldi.

1999-2000 sezonundan itibaren Sankospor ismini, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor olarak değiştiren Gaziantep ekibi, 2001-2002 sezonunda 2. Lig kurulunca bir önceki sezon başarılı olamadığı için 1. Lig'den 2. Lig'e düştü.

2004-2005 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşayarak 1. Lig'e çıkan kulübün başkanı olarak, kurucularından Saip Konukoğlu görev aldı.

Gaziantep ekibi, ilk play-off heyecanını ise 2010-2011 sezonunu 57 puanla bitirerek yaşadı. Finalde Orduspor'a 1-0 yenilen Gaziantep temsilcisi, Süper Lig'e yükselme şansını kaybetti.

15 Haziran 2017 tarihinde yapılan genel kurulda yönetimin almış olduğu kararla kulüp, belediye bünyesinden çıktı ve Adil Sani Konukoğlu başkanlığında adını Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü olarak, renklerini ise kırmızı-siyah-beyaz olarak değiştirdi.

Üst üste iki sezon play-off

2 sezondur kulüp başkanlığını yürüten Adil Sani Konukoğlu yönetimindeki kulüp, 2 sezon üst üste play-off final tecrübesi yaşadı.

Geçen sezon teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde play-off'a kalan Gaziantep ekibi, finalde Mehmet Altıparmak'ın çalıştırdığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a penaltılarda yenilerek, Süper Lig hasretini dindiremedi.

Geçen sezon kendisini üzen Mehmet Altıparmak'ın teknik direktör olarak görev aldığı Gazişehir Gaziantep, Hatayspor'u penaltılarda eleyerek adını Spor Toto Süper Lig'e yazdırdı.

Gaziantep ekibi, yeni sezonda ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Yüzyılın Anlaşması': Ekonomik yardım siyasi hedefleri gizliyor
İsrail’de seçimlerin yenilenmesi neye işaret ediyor?
'Taht oyunları'nda ilk perde: Weber’in şansı azalıyor
Bir şirketten daha fazlası: Huawei ve teknoloji savaşları
Sırp-Arnavut uzlaşması; gerçek mi hayal mi?

Benzer haberler

Profesyonel futbol liglerinde heyecan sona erdi

Profesyonel futbol liglerinde heyecan sona erdi

En golcü yedekler Beşiktaş'ın

Fenerbahçe'den Servet Yardımcı'ya kutlama

Bakan Kasapoğlu, Süper Lig'e yükselen kulüpleri kutladı

Bakan Kasapoğlu, Süper Lig'e yükselen kulüpleri kutladı
Süper Lig'e yükselen son takım Gazişehir Gaziantep

Süper Lig'e yükselen son takım Gazişehir Gaziantep
Servet Yardımcı'ya UEFA'da yeni görev

Servet Yardımcı'ya UEFA'da yeni görev