Bakan Kasapoğlu, Süper Lig'e yükselen kulüpleri kutladı

İstanbul
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, , yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"2018-2019 sezonunda oynanan maçların ardından Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Gençlerbirliği, Denizlispor ve Gazişehir Gaziantep kulüplerini kutluyorum. Gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek üç kulübümüze de başarılar diliyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.