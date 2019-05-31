Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.58
Dolar
5.88
BIST 100
89,443.58
Altın
1,295.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

TFF Genel Kurulu, yarın Ankara'da yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, yarın Ankara'da yapılacak.

Hilmi Sever   | 31.05.2019
TFF Genel Kurulu, yarın Ankara'da yapılacak

İstanbul

Ankara JW Marriott Otel'de gerçekleştirilecek ve saat 11.00'de başlayacak genel kurulda başkan adaylığı için beş isim başvuru yaptı.

Nihat Özdemir, Bülent Gürkut, Durmuş Ali İlik, Veli Olgaç ve Ayhan Sağaltıcı'nın başkan adaylığı için başvurduğu genel kurulda, denetleme kurulu raporlarının görüşülmesinin ardından, bir önceki yönetimin mali ve idari açıdan ibrası için oylama yapılacak.

Genel kurulun son bölümünde ise başkan adayları konuşmalarını yapacak ve başkanlık seçimi gerçekleştirilecek.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Yüzyılın Anlaşması': Ekonomik yardım siyasi hedefleri gizliyor
İsrail’de seçimlerin yenilenmesi neye işaret ediyor?
'Taht oyunları'nda ilk perde: Weber’in şansı azalıyor
Bir şirketten daha fazlası: Huawei ve teknoloji savaşları
Sırp-Arnavut uzlaşması; gerçek mi hayal mi?

Benzer haberler

Fenerbahçe'den Servet Yardımcı'ya kutlama

Fenerbahçe'den Servet Yardımcı'ya kutlama

Servet Yardımcı'ya UEFA'da yeni görev

PFDK'den 6 Süper Lig kulübüne para cezası

'TSE'ye yeni bir kampüsün yapımı için kolları sıvadık'

'TSE'ye yeni bir kampüsün yapımı için kolları sıvadık'
TFF başkanlığına 5 aday

TFF başkanlığına 5 aday
AA'nın yıllık olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı

AA'nın yıllık olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı