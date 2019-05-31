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Spor, Futbol

Fenerbahçe'den Servet Yardımcı'ya kutlama

Fenerbahçe Kulübü, UEFA Ulusal Federasyonlar Komitesi Başkanlığı'na seçilen Servet Yardımcı'yı kutladı.

Hüseyin Eroğul   | 31.05.2019
Fenerbahçe'den Servet Yardımcı'ya kutlama

İstanbul

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi görevleri ile Türk futboluna hizmet eden Servet Yardımcı, UEFA'nın en prestijli komitesi olan UEFA Ulusal Federasyonlar Komitesi Başkanlığı’na seçilmiştir. Sayın Servet Yardımcı’yı tebrik ediyor; kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.


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