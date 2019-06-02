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Spor, Futbol

Fransa hazırlık maçında Bolivya'yı 2 golle geçti

Türkiye'nin EURO 2020 Elemeleri'nde karşılaşacağı Fransa, hazırlık maçında Bolivya'yı 2-0 mağlup etti.

Mutlu Demirtaştan   | 02.06.2019
Fransa hazırlık maçında Bolivya'yı 2 golle geçti

İstanbul

Türkiye'nin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 8 Haziran Cumartesi günü konuk edeceği Fransa, hazırlık maçında Bolivya'yı 2-0 yendi.

Fransa, Nantes kentindeki La Beaujoire Stadı'nda Bolivya'yı ağırladı.

Ev sahibi takım, 5. dakikada Thomas Lemar ve 43. dakikada Antoine Griezmann'ın attığı gollerle 2-0 galip geldi.

Öte yandan Fransa'nın genç yıldızı Kylian Mbappe, ilk yarının sonunda sol ayak bileğinden sakatlandı ve ikinci devre başlarken yerini Wissam Ben Yedder'e bıraktı.

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda ikide iki yapan Fransa, averajla Türkiye'nin önünde liderlikte bulunuyor.

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