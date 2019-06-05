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Futbol

Beşiktaş'ta kombine kartların genel satışına başlandı

Beşiktaş Futbol Takımı'nın 2019-2020 sezonunda iç saha maçlarını kapsayan kombine kartlar, genel satışa sunuldu.

Emre Doğan   | 05.06.2019
Beşiktaş'ta kombine kartların genel satışına başlandı

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sezon boyunca Vodafone Park'taki müsabakaları kapsayan kombine kartların genel satışının başladığı belirtildi.

Kombine kart satışlarının bayram tatili süresince "www.passo.com.tr" internet sitesinden yapılacağı aktarıldı. Vodafone Park Kombine Ofisi'nin ise 10 Haziran Pazartesi gününden itibaren hizmet vereceği kaydedildi.

Beşiktaş'ın 2019-2020 sezonu kombine fiyatları şöyle:

1. Kategori: 5 bin 250 lira

2. Kategori: 4 bin 750 lira

3. Kategori: 3 bin 750 lira

4. Kategori: 3 bin 350 lira

5. Kategori: 3 bin 150 lira

6. Kategori: 2 bin 900 lira

7. Kategori: Bin 550 lira

8. Kategori: Bin 450 lira

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