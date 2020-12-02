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Spor, Futbol

Büyükşehir Belediye Erzurumspor teknik direktör Hüseyin Çimşir ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Mehmet Özdilek'ten boşalan teknik direktörlük görevine Hüseyin Çimşir getirildi.

Yunus Hocaoğlu   | 02.12.2020
Büyükşehir Belediye Erzurumspor teknik direktör Hüseyin Çimşir ile anlaştı Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz/AA

Erzurum

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teknik direktör Hüseyin Çimşir'in fotoğrafı paylaşılarak, "Erzurumspor'umuza hoş geldin Hüseyin Çimşir. Camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 30 Kasım'da teknik direktör Mehmet Özdilek ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.


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