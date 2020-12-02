Büyükşehir Belediye Erzurumspor teknik direktör Hüseyin Çimşir ile anlaştı

Erzurum
Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teknik direktör Hüseyin Çimşir'in fotoğrafı paylaşılarak, "Erzurumspor'umuza hoş geldin Hüseyin Çimşir. Camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.
Erzurumspor’umuza hoş geldin Hüseyin Çimşir! 💙— BB Erzurumspor (@Erzurumspor) December 2, 2020
Camiamıza hayırlı olsun. pic.twitter.com/r4nstsyXrr
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 30 Kasım'da teknik direktör Mehmet Özdilek ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.
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