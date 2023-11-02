Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi, 7 Kasım'da yapılacak

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre kura çekimi, kulüp yetkililerinin katılımıyla saat 14.00'te Riva'daki Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.
Bu turda, 3. eleme turu müsabakaları sonucu tur atlayacak 34 takım ile Trendyol Süper Lig'den 6, Trendyol 1. Lig'den 7 ve TFF 2. Lig'den 9 ekip olmak üzere toplam 56 takım yer alacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.