Dolar
28.35
Euro
30.13
Altın
1,986.77
ETH/USDT
1,838.70
BTC/USDT
35,461.00
BIST 100
7,675.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
logo
Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi, 7 Kasım'da yapılacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekiminin 7 Kasım Salı günü yapılacağı duyuruldu.

Emrah Altunkaya  | 02.11.2023 - Güncelleme : 02.11.2023
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi, 7 Kasım'da yapılacak

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre kura çekimi, kulüp yetkililerinin katılımıyla saat 14.00'te Riva'daki Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.

Bu turda, 3. eleme turu müsabakaları sonucu tur atlayacak 34 takım ile Trendyol Süper Lig'den 6, Trendyol 1. Lig'den 7 ve TFF 2. Lig'den 9 ekip olmak üzere toplam 56 takım yer alacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'da sağanak etkili oluyor
TBMM'de kan bağışı kampanyası
Dağlıoğlu: Önümüzdeki aylarda birkaç hacimli yatırım projesinin gerçekleşeceğini düşünüyorum
Doğu kesimlerde yerel kuvvetli sağanak uyarısı
MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 87 terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi, 7 Kasım'da yapılacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi, 7 Kasım'da yapılacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda Bitexen Antalyaspor 4. tura yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası'nda MKE Ankaragücü 4. tura yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor 4. tura yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor 4. tura yükseldi
Güneş Holding Çankayaspor, kupada 4. tura yükseldi

Güneş Holding Çankayaspor, kupada 4. tura yükseldi
Ümraniyespor kupada 4. tura yükseldi

Ümraniyespor kupada 4. tura yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet