Yukatel Adana Demirspor, sahasında EMS Yapı Sivasspor'u mağlup etti

Adana
İlk yarı
4. dakikada Menig'in ceza sahasında sağ çaprazdan şutunda, kaleci Magomedaliyev topa hakim oldu.
13. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Ceza sahasına çalımlarla sağ kanattan giren Atal'ın vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural'ın uzanmasına rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
21. dakikada Milad'ın sol kanattan kale sahası önüne gönderdiği topla buluşan Mendoza, istediği gibi vuramayınca savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
24. dakikada sol kanattan ceza sahasına yaklaşan Koita'nın yerden şutunda, top uzak direğin yanından dışarı çıktı.
37. dakikada Milad'ın sol kanattan uzaktan şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Adana Demirspor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı
51. dakikada Sivasspor beraberliği yakaladı. Ceza sahası içinde N'Jie pasında topu önünde bulan Koita'nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
54. dakikada Adana Demirspor ikinci golü buldu. Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan ortasında ceza sahasında Yusuf Sarı'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.
61. dakikada kale sahası sol çaprazda Yusuf Sarı'nın vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural'ın çeldiği topu Emre Akbaba tamamlamak istedi. Savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
65. dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye çıkardı. Atal'ın sağ kanattan ceza sahasına yerden ortasında Nani'nin gelişine vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural'ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1.
83. dakikada Adana Demirspor 4'üncü golü buldu. Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan ortasında penaltı noktası civarında yükselen Emre Akbaba'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-1.
Yukatel Adana Demirspor karşılaşmayı 4-1 kazandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.